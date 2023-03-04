韩美将于下周举行“驱逐朝鲜领导层和支援居民”演习. March. 04, 2023 08:04. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，韩国和美国将在13日至23日举行的“自由盾牌”联合军演中省略此前实施的“击退、防御”阶段，首先从韩美联合军的“反击及朝鲜稳定化行动”开始实施。此次演习将持续11天，是历届演习时间最长的一次。 韩国军方消息灵通人士3日表示：“此次演习的重点不是被动应对朝鲜先发制人挑衅的层面上的防御，而是检验在对朝发生全面战争时联合反击作战的执行力量和冬季期间的战术情况。”他强调，特别是反击后，将集中检查韩美联合军对收复朝鲜地区的稳定维持及管理、对朝鲜居民的人道主义支援等行动计划。朝鲜稳定化行动的内容包括韩美联合军在开战初期阻止朝鲜的全面挑衅，成功反击后占领的朝鲜地区维持治安、恢复行政能力、对朝鲜居民的支援等。这意味着，此次演习实际上针对的是强行对韩进行全面挑衅的朝鲜指挥部的驱逐。 分析认为，此次演习既表现了韩美主动对抗朝鲜挑衅的意志，又明确瞄准了核和导弹威胁更加露骨的朝鲜指挥部和体制。韩美此前还公开了首次在韩半岛展开美国空军最新型特种作战飞机AC-130J“炮艇机”（又名“幽灵骑士）等具有对朝鲜斩首作战性质的“柚木刀”联合特种作战演习。 之前的联合军演，第一部分是击退和防御，第二部分是反击。针对朝鲜的全面挑衅，保卫首尔等首都圈的同时，如果美国本土和驻日美军基地等向韩半岛展开增援战斗力，联合战斗力将一同展开北进反击。尹锡悦政府的首次联合军演——去年9月的“乙支自由盾”也是按照上述程序实施的。

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