执政党竞选演绎“泥田斗狗”，恢复执政党地位迫在眉睫. March. 04, 2023 08:03. . 国民力量党昨天在频道A的主持下举行了党代表（党首）竞选最后一次电视讨论，结束了党层面的正式选举运动。从今天开始，将进行为期4天的移动投票和ARS投票，并在8日的全党大会上选出新党代表和5名最高委员。如果在代表选举中没有获得过半数选票的人，将于12日进行决选投票。 去年3月9日大选后时隔1年举行的执政党全党大会，国民的视线确实很冷淡。这次全党大会，应该为摆脱紧急对策委员会体制、具备负责任的执政党面貌、为国政打下基础的契机。但是，以“100%党员投票”规则变更、尹锡悦之心介入争议出发的竞选演变成弹劾总统和谈论议会选举公推权的心理战，最后还委托对竞争候选人进行了调查。 在全国主要城市举行的每次演讲会上，都会出现贬低竞争候选人的发言和支持者之间的嘘声。在2日举行的首尔联合演讲会上，金起炫候选人称安哲秀候选人是“毁掉党的人”，安哲秀等则以金起炫的土地投机嫌疑为由主张，“和李在明的‘大庄洞’一模一样”。蔚山KTX站连接道路在2007年变更设计方向，经过金起炫所拥有的林地，金起炫获得了巨额行情差价。金起炫以散布虚假事实的嫌疑委托警方对首次提出疑惑的黄教安候选人和安哲秀进行了调查。在最高委员选举中，张艺灿候选人过去在非法赛车聚会上活动的疑惑浮出水面，其他候选人还要求他退出竞选。 回望竞选过程，可以说国民力量党丧失了执政党的地位。在高物价、高利率、经济萧条等民生吃紧、经济越来越困难的情况下，执政党召开全党大会的同时，既没有对政策路线进行讨论，也没有对国家革新进行像样的讨论。别说保守政党的未来或党的革新方案，而是分为亲尹、非尹等进行斗争的行为持续了一个多月。 国民力量党作为（国会）少数派执政党，通过可预测的立法活动支持国政运营是国家稳定和克服危机的首要条件。特别是主要政策的最终决定权从政府转移到国会的现在更是如此。尽管如此，到目前为止，国民力量党几乎没有向国民展现出稳定的面貌。反而因为党权之争增加了不安感。不管是谁当选，随着新领导层的上台，国民力量党面临的课题非常明确。当务之急是首先展现可信赖的执政党的能力和行动。

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