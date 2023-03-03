撒下炮弹雨的美国“幽灵骑士”首次在韩国进行射击训练. March. 03, 2023 07:38. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 韩国军方公开了参加截止到本月初的“柚木刀”韩美联合作战演习的美国最新型AC-130J炮艇机（又称“幽灵骑士”）在韩半岛上空进行实弹演习的场面。 AC-130J炮艇机可每分钟向地面目标发射数千发“炮弹雨”，还可以进行精密打击，这在韩半岛展开尚属首次。韩国军联合参谋本部议长金承谦（陆军大将）来到训练现场，强调“必须具备毫无差池地打击敌人核心设施的能力”。 韩国军方公开了以“有事时”清除朝鲜领导层为内容的“柚木刀”演习，甚至公开了军队最高指挥官参观的事实，这是非常罕见的。分析认为，这是针对本月中旬开始的韩美“自由之盾”联合军演，向进行挑衅威胁的朝鲜指挥部发出了警告。 联合参谋本部2日在报道资料中表示：“韩美从2月初开始实施柚木刀训练，本周通过特殊战要员的飞机火力诱导训练，执行用强大的火力精密打击敌区目标的作战执行程序。”报道资料还说：“此次演习中，有事时在韩半岛展开的美国航空打击资产AC-130J首次在韩半岛展开并参加了演习。” 联合参谋本部公开的演习视频中，AC-130J炮艇机在全北群山前海的直道射击场发射激光制导炸弹（AGM-176、AGM-114）、空对地制导导弹（GBU-39）、30毫米机关炮、105毫米榴弹炮等。每当导弹、机关炮、榴弹炮击中目标时，直道射击场就会燃起巨大的火焰和硝烟。韩国军方相关人士表示：“如果韩美特战要员渗透到敌军阵营，要求对指挥部等核心目标进行火力诱导，AC-130J将立即进行打击。” AC-130是由C-130运输机改造而成的空中轰炸武器。它可以不分昼夜，像下雨一样向目标投掷炮弹，具有强大的火力，被称为“空中战舰”“死亡天使”。首次在韩半岛展开的AC-130J是AC-130机型中最新的机型，加强了尖端导航设备和精密打击及隐秘渗透功能。据悉，为参加此次演习首次向韩半岛展开的AC-130J是从驻日美军基地飞来的。 联合参谋本部表示，金承谦来到AC-130J展开的基地，向韩美特战官兵们强调：“为了应对日益露骨的朝鲜挑衅威胁，无论何时赋予什么任务，都要时刻具备对敌人造成致命伤害、以胜利结束局势的能力和态势。”

한국어