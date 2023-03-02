俄罗斯将派最精锐外援前往巴赫穆特……乌克兰无人机空袭俄罗斯领土. March. 02, 2023 07:37. by 开罗=姜成辉 常驻记者、李采完记者 yolo@donga.com,chaewani@donga.com. 俄罗斯入侵乌克兰已超过一年，乌克兰在东部顿巴斯的据点城市巴赫穆特陷入苦战。特别是，被称为俄罗斯总统普京“私人部队”的民间军事企业瓦格纳集团正在巴赫穆特提高攻势，因此有人提出了乌克兰军队撤出巴赫穆特的可能性。俄罗斯首都莫斯科附近的科伦纳等本土各地遭到大规模无人机攻击等，双方均进入胶着局面。 据路透社等媒体上月28日报道，乌克兰在东部顿涅茨克州巴赫穆特被俄罗斯军队逼退。乌克兰总统泽连斯基当天表示：“最困难的地方是巴赫穆特。”乌地面部队司令奥列克桑德·西尔斯基大校也表示：“敌人（俄罗斯军队）投入了训练有素的瓦格纳部队。” 巴赫穆特前线的乌克兰士兵也因不断涌来的俄罗斯兵力而疲惫不堪。大学休学后入伍的塞尔吉·赫内兹迪洛（音，22岁）对英国《卫报》表示：“俄罗斯为了占领这座城市，像‘永不停止的管道’一样投入军人。”甚至有证言称，俄罗斯军队不顾伤亡情况投入兵力，“尸体就像被绞碎肉机绞碎一样”。 美国有线电视新闻网（CNN）报道说，泽连斯基的顾问亚历山大·罗德扬斯基提出了从巴赫穆特战略性后退的可能性。他说：“不能白白牺牲所有人力。” 俄罗斯上月28日在科隆纳、2014年强制合并的乌克兰南部克里米亚半岛等地遭到了疑似乌克兰军队所为的无人机攻击。科隆纳距离莫斯科只有110公里。路透社报道说，这是战争爆发以后对离莫斯科最近的地区进行的攻击。 俄罗斯国防部也通过声明表示：“乌克兰试图对连接克里米亚半岛的克拉斯诺达尔、阿迪盖亚等地进行无人机攻击。”虽然俄当局声称没有损失，但当地媒体报道说，一油库因无人机空袭而发生火灾。当天，俄第二大城市圣彼得堡普尔科沃机场上空也出现了不明物体，机场一度停止了运营。 普京当天指示：“为应对乌克兰和西方的间谍及破坏行为，应加强反谍活动。”他还要求加强对乌克兰境内4个占领地的保安工作。

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