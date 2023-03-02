半导体出口减半……连续12个月出现贸易逆差. March. 02, 2023 07:37. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 上个月半导体出口减少了一半等，整体出口连续5个月减少。相反，由于能源进口比去年剧增近20%，连续12个月出现贸易逆差。预计今年将出现1%-2%的低增长，虽然政府正在全方位驱动出口，但未能轻易摆脱“负出口”。 产业通商资源部1日公布的《2月进出口动向》显示，上个月出口额为501亿美元（约66.3825万亿韩元），比一年前减少7.5%。这是自去年10月（-5.8%）以后连续5个月呈减少趋势。这是自新冠疫情扩散初期的2020年3月-8月以后，出口首次连续5个月减少。 相反，上个月的进口额为554亿美元（约73.4万亿韩元），比去年增加3.6%，很大程度上是因为受原油、天然气、煤炭三大能源进口额（153亿美元）增加19.7%的影响。因此，贸易收支出现53亿美元（约7.0225万亿韩元）的逆差，从去年3月起连续12个月出现贸易逆差。仅今年头两个月，就累计高达去年全年贸易赤字的约38%。贸易赤字持续12个月以上，是自1995年1月-1997年5月连续出现赤字后26年来的第一次。 韩国政府预测，出口暂时会持续减少，但从今年下半年（7月-12月）起，随着半导体市场复苏，出口可能会出现反弹。

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