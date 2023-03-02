每100名女婴只有104.7名男婴……出生性别比例创45年来的最低值. March. 02, 2023 07:37. by 崔惠? herstory@donga.com. 去年，意味着每100名女婴中男婴人数的出生性别比例未达到105名，是45年来的最低值。因偏爱男孩而保持较高性比的第三胎孩子的性比也下降到了与第一胎相似的水平。 1日，据统计厅国家统计门户网站统计，去年总出生性别比例比1年前减少了0.4名，为104.7名。这是自1977年104.2人（历史最低值）以来，45年来的最低值。 韩国出生性别比例在20世纪70、80年代为104~111名左右，1990年达到116.5名，创下了历史最高纪录。据分析，这是因为直到生育子女较多的1970年代为止，追究性别的氛围有所减少，但从1980年代开始进行了“只生两个孩子好好抚养”的家庭计划运动，为了生儿子的性别鉴别增加。 当时，由于担心性别比例不均衡会现象成为严重的社会问题，1994年禁止人为的胎儿性别鉴定。进入21世纪后，出生性别比例呈下降趋势，但2007年达到106.2名，进入了正常范围。出生性别比例103~107名被视为正常范围。 去年，从第一胎、第二胎、第三胎以上的出生顺序来看，出生性别比例也都在正常范围内。据统计，第一胎的出生性别比例比1年前减少了0.5名，为104.8名，第二胎与前一年相同，为104.6名。第三胎以上的性别比例为105.4人，是1990年开始统计出生顺序性别比例以来的最低值。此前，由于“世代相传”的传统观念，直到生下儿子为止生育的事例很多，因此第三胎以上的出生性比例比第一胎要高。1993年，第三胎以上的出生性别比例曾达到历史最高值209.7名。

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