MLB季前赛上演神奇一幕……裁判去哪里了？由捕手来判定坏球. March. 02, 2023 07:36. by 任寶美 bom@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）季前赛上，由捕手（接球手）来判定好球、坏球的情况接连上演。 1日，在佛罗里达布雷登顿莱科姆公园体育场举行了匹兹堡海盗队和巴尔的摩金莺队的2023赛季MLB季前赛。在匹兹堡队以7比4领先的情况下，客队巴尔的摩队在第9局上半局的最后一次进攻在没有得分的情况下结束，包括主裁判在内的裁判组全部离开了球场。因为主场球队匹兹堡队在第9局下半局不再需要进攻了。 但是当天两队在第9局下半局继续进行了比赛。因为两队的教练们想多观察一下球员们的竞技水平，所以决定这样做。第9局下半局进入防守状态的巴尔的摩队将签订美国职业棒球小联盟合同的右手投手奥夫雷迪•戈麦斯派上了投手踏板。接球手的位置上则派上了第5局替补跑垒员麦弗里克•汉德利。而且，汉德利接到戈麦斯的球后，直接做出了好球判定。对于好球判定，接球手和击球手之间没有发生争执。戈麦斯虽然被对方击出1个安打，但在第9局下半局没有失分。 在MLB，2021年克利夫兰队和旧金山队也曾在没有裁判的情况下进行过季前赛第9局下半局的比赛。MLB事务局规定，如果两队达成协议，仅限于季前赛，在主场球队领先的情况下也可以继续进行第9局下半局的比赛。但是不会留下正式记录。

한국어