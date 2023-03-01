印裔美国人的“政治力量”……两人参加共和党总统候选人竞选. March. 01, 2023 07:48. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 《纽约时报》等媒体28日报道说，有两名印度裔参加美国在野党共和党总统候选人竞选，印度裔正在积极进军美国政界。此前虽然已有前路易斯安那州州长鲍比·金德尔参加了2016年共和党总统候选人竞选，但两人印度裔参加美国总统竞选尚属首次。 上个月14日递交出师表的美国前驻联合国大使尼基·黑莉（51岁）的父母是印度北部旁遮普省出身的锡克教徒。她与白人丈夫结婚后改信基督教，但也带着丈夫参加锡克教活动等，强调了印度裔的身份。 同月21日宣布参加竞选的企业家维贝克·拉玛斯瓦米（38岁）的父母是来自南部喀拉拉邦的印度教徒。他在哈佛大学攻读生物学，毕业于耶鲁大学法学院，创立了生物企业“Roivant Sciences”，成为了百万富翁。 以2019年为准，印度裔美国人约有460万人。在2020年大选中，74%的人投票给拜登总统，支持民主党的倾向很强。首位印度裔副总统和女副总统卡梅拉·哈里斯的母亲也来自南部泰米尔纳德邦。联邦众议院也有5名印度籍议员。 印度裔的教育水平很高，作为英国殖民统治的遗产，具有使用英语的优势，因此被评价为参与政治的壁垒较低。最近，印度不仅超过中国成为世界最大人口大国，而且以快速的经济增长为基础，在国际社会上也逐渐扩大影响力。 在美国财界，印度界的跃进更为明显。谷歌、微软、IBM、星巴克等代表“美国股份公司”的大企业的首席执行官都是印度裔。去年10月，印度教徒苏纳克成为第一位非白人裔英国首相。

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