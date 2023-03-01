检察机关加快李在明涉及对朝鲜汇款的调查速度……金圣泰等财务负责人被起诉. March. 01, 2023 07:49. by 具敏基记者、刘元模记者 koo@donga.com、onemore@donga.com. 正在调查双铃集团对朝鲜汇款疑惑的检察机关接连把涉案相关人士移交审判等，正在加快针对共同民主党代表（党首）李在明的调查速度。 水原地方检察厅刑事6部（部长检察官 金永南）28日以贪污及渎职、违反外汇交易法、违反资本市场法等嫌疑拘留起诉了双铃实际所有者人、前会长金圣泰（拘留中）的“金库看守人”前财经总管本部长金某（拘留中）。检方认为，金某与3日被拘留起诉的金圣泰合谋，把800万美元（约101亿韩元）秘密运到了海外。检方27日也以犯人逃避罪拘留起诉了金圣泰的随行秘书朴某（拘留中）。 据悉，检察机关在调查金圣泰的过程中，掌握了他从双铃子公司和皮包公司挪用的635亿韩元资金流向的账簿。 金圣泰和金某涉嫌代替李在明向朝鲜送去了800万美元（约106亿韩元）。检察机关认为，其中，为建设智能农场所需的500万美元（约66亿韩元）和为李在明访朝所需的300万美元（约40亿韩元）分别适用第三者受贿罪和受贿罪。 在检方的调查过程中，金圣泰的挪用规模有可能进一步增加。金圣泰和金某涉嫌任意减持双铃子公司Nanos的可转换公司债券权利的“宙斯1号”投资组合的部分出资股份，变更为金圣泰的股份，给125名工会成员造成约4500亿韩元的损失。据悉，检察机关考虑到金圣泰通过“宙斯1号”投资组合获得巨额资金后，有可能把该资金用于贿赂政界，正在以金圣泰的账簿为基础，集中力量调查其用途。 首尔中央地方检察厅反腐败调查1部（部长检察官严熙俊）和3部（部长检察官姜疫苗）最快将于下周就大庄洞及慰礼新城开发事业特惠疑惑和城南FC赞助费疑惑，对李在明进行不拘留起诉。

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