“不要被老虎追赶，先抓住它吧”……洪范图主张采取奇袭攻击，取得青山里大捷. March. 01, 2023 07:48. by 李素妍记者 always99@donga.com. “不要被老虎追赶，让我们先抓住那只老虎吧。” 1920年10月，大韩独立军和日军决战近在眼前的某一天，在白头山附近山区青山里附近，包括大韩独立军在内的联合部队聚集在一起召开了紧急作战会议。在此之前，防御的意见占上风。总管部队指挥的洪范图将军（1868~1943年）提议“利用青山里附近的有利地势，突袭敌人的先头部队”。最终，他的主张被采纳，独立军在青山里战斗中获胜。 这是洪将军殉国80周年之际，诗人李东洵（73岁）于1日出版的《民族将军洪范图》（韩吉社）中的一段话。从1982年开始收集有关洪将军的史料的这位诗人28日在记者见面会上表示：“时隔41年终于将生动地记录洪将军声音的这本书献给他的墓地，感到非常荣幸。”这本书长达840页，是以文学想象力重新诠释洪将军从出生到1943年10月25日在哈萨克斯坦闭眼的一生。 1973年通过《东亚日报》新春文艺文坛出道的这位诗人，在听到爷爷独立志士李明均先生（1863~1923年）的人生后表示：“决心总有一天把像祖父一样献身于独立运动的人的人生编成文学。”还有关注的人物就是洪将军。李诗人说：“一生的目标是正确审视洪将军在韩国独立运动史上留下的足迹。” 该诗人以《洪范图日志》（洪将军在哈萨克斯坦生活时高丽剧场所属剧作家记录的口述采录集）中洪将军的声音为基础，于2003年出版了民族史诗《洪范图》1~10册。对于时隔20年再次用散文书写洪将军生平的理由，他表示：“单纯事实的组合很容易将生平平面化。此次是试图用小说想象力立体化洪将军的一生。”接着，他补充道，“如果洪将军的新史料被追加发现，我们完全可以重新写下来。” 1920年青山里战斗后生活在沿海州的洪将军在1937年因斯大林的韩国人强制移居政策在哈萨克斯坦结束了自己的生命。此前洪将军的遗骸一直安放在哈萨克斯坦克克孜勒奥尔达公墓，之后在将军殉国78周年的2021年光复节回到祖国，目前遗憾安放在国立大田显忠院。

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