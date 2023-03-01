《那个女人生气了》. March. 01, 2023 07:48. . 如果我们的女儿在很小的时候因为不得已的原因被领养到国外，会怎么生活呢？虽然只是想象一下就是一件可怕的事情，但这种事情对某些人来说就是现实。 玛雅•李•朗瓦德的《那个女人生气了》就是关于那样的女儿的故事。 朗瓦德的父母是韩国人，被丹麦父母收养，后来她成为诗人，将自己所看到的、听到的、感受到的、思考的东西出版成了一本题为《那个女人生气了》的特别书。她是这么开始的。“女人因为自己是进口货而生气。女人因为自己是出口产品而生气。不仅是领养送走儿童的国家，领养机构也通过国家间的领养赚钱，这让我很生气。”这是对孩子被当作商品的现实感到愤怒。她从头到尾反复说“好生气”。足足有一千五百多次。 她用时而激动时而精炼的语调讲述令人不舒服的真相。她引用某人的话“领养孩子可以和子女被绑架相提并论”，对孩子们仍然被领养到海外的韩国现实感到愤怒。尤其对未婚妈妈生下的孩子大部分被领养的事实感到愤怒。虽然对领养自己的父母也很生气，但是对送走孩子后胸口淤血的母亲没有机会接受心理治疗也感到生气。另外，对于“积压在心中的愤慨”，对于“几乎在死亡之前才决心治愈”的自己也感到生气。毕竟，她的文章是为了治愈自己的伤痛。 诗人金惠顺向我们提议，她发出的愤怒、绝望和怨恨的声音“应该像塞伦的声音一样，把身体绑在船舷上听”。提议就像从战争中回来的奥德修斯用绳子捆住身体，听着塞伦的歌曲一样，倾听真实的声音。也就是说，不要回避虽然是我们生下的孩子，但没能抚养而送给别人领养的孩子，不，被卖掉的我们的女儿所遭受的伤害和痛苦。

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