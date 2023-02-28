尹熙根就郑顺信落马表示“作为按规定推荐者感到难过”. February. 28, 2023 07:53. by 金基允记者、赵东柱记者 pep@donga.com,djc@donga.com. “（对于去留问题）我经常会苦恼。” 警察厅长尹熙根27日在会见记者时，被问到“警察内部出现了辞职论，您在考虑去留吗?”时，作出了以上回答。对于尹熙根不顾警方内部“使检察机构、警察调查权调整宗旨无力化”的批评、力主推荐的郑顺信（音）律师从国家调查本部长职位上落选一事，警方内部出现了“现在应该勇退”的说法。这是因为，自去年8月尹熙根就任后警察厅长后，行政安全部新设警察局、梨泰院万圣节惨案、年末报复人事疑惑等，争议不断。 尹熙根当天上午在首尔市西大门区警察厅会见记者，就郑顺信落马事件表示：“作为按规定推荐者，我对这一系列情况感到难过。将尽快进行后续程序，避免出现空白。”他还表示：“征集约用了50天，我认为应该比这个更快地进行。”被问到“在推荐阶段是否知道郑律师儿子的学校暴力问题”时，他回答说：“完全不知道。” 据悉，在当天非公开进行的国会情报委员会全体会议上，围绕郑顺信人事考察失败，也提出了质疑。情报委国民力量党干事柳相范议员表示，对于郑顺信的推荐过程，尹熙根表示，“通过与总统室的事前交换意见，推荐了合适的人选”。国家调查本部长由行政安全部部长向总统提出由警察厅长推荐的候选人后进行任命。 共同民主党干事尹建永议员说，尹熙根在会上还表示：“警察厅没有人事考察权限，只是收到了考察结果报告。（对郑顺信的）人事考察结果通报称‘没有任何问题’。（之所以表示遗憾）是作为按规定推荐者的最低限度的责任。”据尹建永透露，尹熙根解释说，“3名申请者中，有2人在人事考察过程中被告知没有问题，1人被告知有问题”。 对于“勇退论”，尹熙根多少持保留态度，但警方内部是一片哗然。警方实名内部公告栏“警察网”上出现了很多要求其下台的意见，称“看到组织崩溃的样子，应该承认自己是不能以信念说话的无能厅长，应该勇退”。另外，警方内部“国家调查本部长不能由检察机关出身的人士担任”的论调正在愈演愈烈。

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