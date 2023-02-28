滑铁卢战役和拿破仑的失误. February. 28, 2023 07:51. . 拿破仑是个不留恋过去，不停地寻找新的工作的人。直到拿破仑去世之前，让其一直留恋的战斗就是滑铁卢战役。据说，他在圣赫勒拿岛流放时曾多次说过“如果能回到过去再次指挥那场战斗……”。 拿破仑在滑铁卢犯下了太多的错误。拿破仑的传记作家们指出，在滑铁卢，拿破仑连自己传授的教训都没有遵守。在敌人准备充分、自己连观测都没法正常展开的地方展开了战斗。他没有充分地参观战场，在桌子前花费的时间比在马背上花费的时间更多。 由于不明原因，战斗开始得太晚，在战斗过程中把指挥权交给米歇尔•内元帅，在后方停留了太长时间。普鲁士军队正在赶来加入滑铁卢战役，但拿破仑认为他们正在逃跑。这也是毫无根据的推测。 与以前的他相比，他显得迟钝、犹豫，失去了冷静的判断，仅依靠信念行动。对拿破仑的没落感到惋惜的人们推测其原因多种多样。胃痉挛、痔疮、肥胖、睡眠不足……综合这些推测，拿破仑是一个应该躺在病床上的重症患者。 虽然不知道原因，但葬送滑铁卢战斗的决定性原因是毫无根据的确信。“30分钟之后我们就胜利了”，过去这句话像谎言一样正确。但是在滑铁卢这句话却不在奏效。拿破仑远征俄罗斯失败后，尝到了没落的滋味。对失败的恐惧是不是压迫了理性？ 拿破仑是不是真的被感情所左右，谁也无法直言判断。最近乌克兰战争是热门话题，如果对一方说不利的话，很多人立即追问“你站在哪一方？”在社会所有话题上迎合理念和大众感情的人也增多了。在任何领域都这样下去是不可能取得胜利的。

한국어