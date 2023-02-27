“检察官出身”的国家调查本部长下马……“清一色检察官”的人事系统存在问题. February. 27, 2023 07:42. . 检察官出身的郑顺信（音）律师24日被任命为警察厅国家调查本部长，仅隔一天就下了马。郑顺信对儿子校园暴力事件的不当应对导致舆论恶化后，尹锡悦总统25日取消了对他的任命。在罕见的人事混乱中，指挥3万调查警察重大责任的国家调查本部长一职在相当长的一段时间内将出现空缺。 郑顺信的儿子在2017年进入著名私立高中后，在长达8个月时间里对使用宿舍同一房间的同级学生实施了“猪XX”“赤色XX”等语言暴力，被移交给了学校暴力委员会。受害学生甚至试图做出极端的选择，情况非常严重。当时担任检察官的郑顺信表示，“这是语言暴力，前因后果很重要”，不愿承认责任，还参与了儿子写陈述书的过程。校方下达转学处分后，他还申请重新审查，并向法院提起行政诉讼，并一直拖到大法院。虽然最终败诉，但在法律程序进行期间，转学措施推迟了1年左右。因为郑顺信没有反省和道歉，而是展开了诉讼战，所以受害学生遭受了更长时间的痛苦。 这一事件早在2018年就被媒体报道过。现政府人事程序中规定，公职预备候选人是否存在与本人、配偶或直系亲属有关的民事、行政诉讼。但警察厅和总统室却表示，“这是与子女相关的问题，在验证上存在局限性”，回避责任所在。为加强人事验证、提高透明性而成立的法务部人事信息管理团甚至没有透露，是否对郑顺信进行了验证。另外，郑顺信还曾在大庄洞事件的审判中参与过金万培（音）的辩护。虽然有人提出疑问，到去年年初为止为大型腐败事件核心人物辩护的郑顺信作为国家调查本部长指挥警察是否合适，但在验证过程中却没有人把此视为问题。 郑顺信在尹锡悦担任首尔中央地方检察厅检察长时曾担任人权监督官等，有过一起工作的经历。他也是法务部长韩东勋、检察总长李沅䄷和司法研修院的同期。目前，总统室的人事企划官、人事秘书、公职纲纪秘书等人事、验证部门全部由检察机关出身人士占据。因此，不由得有人批评说，对郑顺信的验证工作是否像样进行。这不是郑顺信下台就能结束的事情。要彻底追究对郑顺信进行不实验证的责任人，刷新由清一色检察官出身的人事、验证队伍。

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