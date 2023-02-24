劳动团体补助金的一半将分配给非工会-MZ工会等. February. 24, 2023 07:52. by 李美智 image@donga.com. 政府表示，将减少支援现有工会的国库补助金金额，并将全体预算的一半支援给非工会劳动者团体和“MZ工会”等新劳动团体。工会中不透明地公开会计资料的地方将被排除在该对象之外。 雇佣劳动部23日发表了包含上述内容的《2023年劳动团体支援事业改编方案》。本月内经过行政预告，3月份将以此为基础发布补助金支援公告。 改编案将劳动团体支援事业对象从工会法上的“工会”扩大到“一般劳动者团体”。去年为止，支援对象仅限于“总联合团体工会及地区单位本部、各产业联合、各产业单位工会、中小工会”等向管辖市、郡、区正式申报成立的工会。但是从今年开始，“由劳动者组成的协议体等其他劳动团体”也将成为对象。由非正式员工和平台劳动者组成的团体或地区、行业内劳动者协议体等劳动团体可以获得新的支援了。 雇佣部还决定另行制定对这些新支援团体的补助金。劳动团体全体支援预算44亿韩元中，一半（22亿韩元）将分配给新选定的支援团体。因此，不仅是非工会团体，最近以年轻一代为主组成的所谓MZ工会也可以得到支援。 雇佣部还再次确认了不会向不提交会计账簿和文件备置•保存与否的证明资料的工会提供支援金的立场。

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