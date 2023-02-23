声称制定了“国会工作法”，遵守的常任委员会却一个没有. February. 23, 2023 07:41. . 据调查，虽然《国会工作法》实施至今已快2年，但没有一个国会常任委员会遵守“每月召开3次以上法案小委员会”的义务条款。这是国会事务处从实施该法的2021年3月起到上个月为止，对各常任委员会法案小委员会的召开现状进行调查的结果。去年国会运营委员会一次也没有召开法案小委员会，外交统一、信息、女性家庭委员会只召开了两次。只有口号华丽的韩国国会的素颜暴露无遗。 根据《国会工作法》，国会常任委员会各全体会议每月要召开2次以上，法案小委员会要召开3次以上。虽然定期召开会议不一定能保障忠实的议政活动，但立法宗旨是营造议员们致力于议政活动的氛围。但是，法律中没有违反时的处罚规定，因此也没有强制执行的手段。有人指出，这助长了从一开始就不遵守也罢的道德松懈。 法案小委员会的召开业绩不仅没有越来越好，反而变得低潮。2021年，17个常任委员会的法案小委员会共举行了274次（月平均1.3次），但去年下降到不到一半的122次（月平均0.6次）。这可能是因为去年大选前后朝野之间的对峙变得激烈，未能召开常任委员会层面的会议，一直处于停业状态。 因此，在常任委员会上未经讨论、堆放蒙尘的滞留法案正在剧增。去年一年，17个常任委员会悬而未决的法案平均为776.4件，与2021年相比增加了250件，是2020年（236.6件）的3倍还多。朝野就争议法案展开了生死决断式的斗争，连朝野达成共识的《派遣劳动者保护法》和《学校暴力预防及对策法》等讨论也被抛在脑后。 朝野政党即使在国会上发生争斗，该做的事情也应该做。虽然有人提出，为强制执行《国会工作法》，要对不遵守法律的常任委员征收削减年度经费等处罚的方案，但更重要的是认识到国会审议和处理法案的本来作用。政治改革课题不是从远处着手的。首先应该正确处理为国民服务的法案，这才是政治改革的出发点。

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