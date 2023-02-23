反战呐喊. February. 23, 2023 07:42. . 恩斯特•贡布里希（Ernst Gombrich•1909~2001年）撰写的《西方美术史》自1950年发行以来，已售出800万册以上，是世界性的百万销量畅销书。在这本厚达688页的书中，根本没有出现女性美术家。1994年拍摄德语修丁增补版时，又增加了一名，她就是凯绥•珂勒惠支（Kaethe Kollwitz•1867~1945年）。到底是什么样的女人，才能成为这本有名的书里唯一一名入选的女性美术家呢？ 珂勒惠支在1871年普鲁士王国时期出生于富裕的中产阶级家庭。学习美术后，24岁时她与一名医生结婚，从此开始关注民众的生活。丈夫在柏林郊区开设了免费诊所，为贫穷和被疏远的人献出了自己的一生。珂勒惠支也对下层居民的生活产生浓厚兴趣，并创作了反映不合理社会现实的作品。 第一次世界大战彻底改变了珂勒惠支的生活和艺术。因为二儿子彼得战死了。那时他才18岁。失去儿子的妈妈成为了传达反战信息的艺术家。 第一次世界大战结束后，珂勒惠支以《战争》为题出版了木版画连作作品集，其中《妈妈们（1922~1923年•照片）》最有名。多名女性像筑起保护墙一样互相拥抱。这是为了保护孩子们。虽然母亲们同样感到不安和害怕，但为了保护子女，母亲们只能变得坚强。互相依靠，成为坚实后盾的她们的形象唤起了为了祖国的名誉，把子女送上战场的德国母亲们的痛苦和牺牲。这也是不想因贪婪的军国主义的冒险而失去子女的意志的表现。 “再也不能让任何人死去。种子不能被碾压。”这是反战画家珂勒惠支发自内心的呐喊。她是一位为所有因战争和暴力而失去孩子的母亲代言的艺术家。虽然贡布里希没有记录，但后世的美术史家评价她是代表20世纪德国美术的最优秀的民众艺术家和版画家。

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