《二八独立宣言》时隔104年首次发现“亲笔英文版”. February. 23, 2023 07:42. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 成为1919年三一运动的导火索的日本东京朝鲜留学生们的《二八独立宣言》亲笔英文版(亲笔版•照片)在104年后首次被发现。有分析认为,作为迄今为止确认的唯一一份亲笔版《二八宣言》,这很有可能是春园李光洙(1892~1950年)亲自撰写的草稿。 独立纪念馆韩国独立运动史研究所22日表示,在分析2019年从美国洛杉矶(LA)大韩人国民会纪念财团借来的资料时发现了亲笔版。《二八独立宣言》是1919年2月8日在东京YMCA礼堂600多名留学生朗读独立宣言和决议文的事件。 由6页手写体组成的该亲笔版在第一行题目中写道“Korean Declaration of Independence(朝鲜独立宣言)”。对于韩日强制合并,这里称“a great blot on the history of the human race(这是人类在世界兴亡史上所遭遇的巨大耻辱和不光彩)”,并写道“we shall fight to the last drop of blood(宣布对日本展开永远的血战)”,如实记录了《二八独立宣言》韩文版的内容。该亲笔英文版的作者尚未得到确认,但很有可能是1919年1月23日至24日李光洙亲自撰写并在举事前发送给大韩人国民会的英文草稿。

한국어