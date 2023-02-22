隐藏在寺庙佛画中的抗日“太极旗画”. February. 22, 2023 07:45. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 在挂佛帧（用画作悬挂的佛像）上偷偷画太极旗的原因是什么呢？ 大韩佛教曹溪宗禅院寺（全北南原市）21日表示，在寺庙内供奉在冥府殿的《地藏十王图》中发现了抗日运动时期使用的太极旗图案。《地藏十王图》是描绘地藏菩萨和十王（审判死者罪业的10名大王）的画，太极旗被描绘在第六殿的王卞成大王的冠帽上。 太极旗长8.5厘米，宽3厘米左右。太极的阳是红色，阴是绿色，四周是乾坤坎离。禅院寺方面表示，这与太极旗图案形成之前独立运动时期使用的太极图案一致。 据记载，制作时间为1917年11月5日至17日，由当代学僧、华严寺住持震应大师（1873~1941年）主管制作全过程。震应大师是针对日本帝国主义强占时期亲日派僧侣试图将韩国佛教并入日本曹洞宗而设立临济宗、带头守护朝鲜佛教的人物。 朝鲜后期《卞成大王图》主要描绘了罪犯被关在锋利的刀林中或狱卒用矛刺罪犯的场面等，表现了用刀或棍子折磨他人的人掉进去的刀山地狱或剑树地狱。太极旗研究专家、前文化遗产厅专门委员宋明浩（音）表示：“这是首次发现佛画中画有太极旗”，“这或许包含了用刀使大韩帝国灭亡的日本帝国主义必须用刀让其灭亡的愿望。”他接着说，“1917年当时日本帝国主义审查了制作帧画等所有艺术行为”，“好像不是从一开始就画了太极旗，而是审查结束后偷偷画的。地藏十王图太极旗则表达了佛教界希望独立的愿望。”

한국어