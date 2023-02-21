802万辆！去年全体销售车辆“每10辆中就有1辆”是电动汽车. February. 21, 2023 07:39. by 金在亨 monami@donga.com. 据调查，去年在零部件供应困难和高利率、高物价的不利因素下，全体销售车辆“每10辆中就有1辆”是电动汽车。去年，包括IONIQ 6在内的新车上市和销售地区扩张的现代汽车集团销售了37.4963万辆电动汽车，同比增长52.9%，在全球电动汽车销量排名中占据第7位。 韩国汽车研究院20日发表了包含上述内容的《2022年全球电动汽车销售业绩分析》报告书。据报告书显示，电动汽车在世界市场的销量比去年同期增加了67.9%，达到802.0555万辆。这相当于同期销售的8063.1101万辆整车总量的9.9%。此前，电动汽车销售比重在2020年和2021年分别为2.9%和5.9%。 从各国来看，中国的电动汽车销量比2021年激增了86.1%，达到507.5286万辆，稳居世界第一（占有率63.3%）电动汽车市场的位置。欧洲和美国分别比去年同期增加了25.5%和58.9%，共销售了162.2895万辆和80.2653万辆电动汽车。去年售出16.2987万辆（△61.2%）的韩国紧随其后，成为全球第四大市场。 特斯拉去年在汽车公司（集团）中销量最多，达131.3887万辆。紧随其后的是掌握中国内需市场的中国公司比亚迪（92.5782万辆）和上汽集团（90.0418万辆），分列第2、3位。现代汽车集团继大众（57.4708万辆）、吉利汽车（42.2903万辆）、雷诺日产（39.2244万辆）之后位居第7位，比前一年（第6位）下降了1个名次。 标榜“第二个特斯拉”并作为后起之秀进入电动汽车市场的Rivian（2.4337万辆）、Lucid（7180辆）等创业企业的销售只停留在了没有达到自身生产目标和市场期待的成绩上。

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