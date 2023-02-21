谍战和国家命运. February. 21, 2023 07:38. . 《孙子兵法》第13篇《用间》是讲述间谍运用法乃至谍战方法的文章。虽然在兵书写间谍运用法有些不协调，但从战争史来看，没有不运用间谍而成为名将的情况。虽然也有看不到运用间谍记录的名将，但这并不是因为没有运用间谍，而是因为使用得太好了而很可能完全没有暴露的情况。 拉姆西斯二世在卡德西战役中差点被假投降兵提供的情报欺骗而灭亡。在小国希腊战胜波斯帝国的马拉松战斗和萨拉米斯海战中，希腊间谍也起到了决定性的作用。拿破仑比同时代的任何竞争者都更擅长谍战。 谍战的关键不在于得到谍报，而在于正确分析并找出真相。在准备诺曼底登陆时，多国部队散布了预计登陆地点的逆向情报。当时险些犯下重大错误，但在诺曼底登陆这一情报得到了彻底管控。正是这成了德国情报部的真正线索。盟军方面向明知其真实身份却故作不知的德国间谍透露了诺曼底的消息。德国也知道那个间谍的真实身份已经暴露，为了掌握英国泄露的逆情报，一直装作不知情。通过此人得到登陆地点是诺曼底的情报后，德国情报部门认为这是骗局，将诺曼底排除在外。但这就是盟军真正的图谋。盟军甚至知道德国知道英国已经发现了间谍的真实身份。 谍战由情报收集、分析与判断真假、欺骗三个轴心组成。只要其中任何一个不健全，就无法在谍战中取得胜利，国家的命运也会在一瞬间改变。因此，情报组织应该彻底专业化，与政治无关进行保护。事实上，无论在哪个国家，分离情报组织和政治都是最困难的。但还是要做到，要守住最大限度的底线。

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