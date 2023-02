孙兴慜替补上场4分钟后攻入“赛季个人第5粒联赛进球”. February. 21, 2023 07:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜(31岁•托特纳姆热刺队)在替补上场4分钟后攻入制胜一球。 孙兴慜在20日与西汉姆联队的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛(EPL)主场比赛中,在球队以1比0领先的下半场23分钟替换队友理查利松(26岁)踏上球场。这是孙兴慜自去年9月18日与莱斯特城队的比赛后第二次作为替补出场。 下半场第27分钟,在本队反击的情况下,老搭档哈里•凯恩(30岁)将球传给了在两名西汉姆联队后卫之间奔跑的孙兴慜。球准确传到了孙兴慜的脚下。孙兴慜接到皮球后顺势向往一趟,在禁区内用一记右脚推射将皮球送入对方球门。这是孙兴慜和凯恩在英超合作攻入的第45粒入球。凯恩本赛季贡献了2次助攻,全部由孙兴慜转化为了进球。 上月5日,在与水晶宫队的比赛中攻入联赛第4粒进球的孙兴慜,时隔6场比赛,时隔46天之后攻入第5粒进球。这也是他自上月24日与富勒姆队的比赛贡献助攻后,时隔3场比赛再次出现的攻击点(进球或助攻)。在本赛季英超联赛中取得5粒进球和3次助攻的孙兴慜在英超联赛中共攻入98粒进球,距离亚洲球员首次达成英超第100粒进球还剩下两粒进球。孙兴慜超越在热刺队攻入97球的泰迪•谢林汉姆(57岁•退役),成为热刺队英超进球第二多的球员。排在第一位的是攻入200球的凯恩。 赛后孙兴慜被选为当场比赛最佳球员“(Man of the Match)”。这是他本赛季第二次成为当场比赛最佳球员。代替胆囊切除手术后正在恢复中的托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂(54岁)暂时指挥球队比赛的克里斯蒂安•斯特里尼首席教练(49岁)表示:“孙兴慜目前还没有达到100%的状态,因此需要进行管理”,“如果出现空档,孙兴慜就会不负众望地破门得分。”本场比赛过后托特纳姆热刺队积42分(13胜3平8负),超过少赛一场的纽卡斯尔联队(积41分),升至积分榜第4位。 对于孙兴慜本赛季第二次替补出场,当地展开了争论。孙兴慜在本赛季英超攻入的5粒进球中,有4粒进球是在替补出场的比赛中攻入的。前切尔西前锋吉米•弗洛伊德•哈塞尔因克(51岁)表示:“(排除在主力名单之外)孙兴慜越是奋发向上,表现越好,进球得分”,“如果是我的话,我会继续让孙兴慜替补上场。”前布莱顿前锋格伦•穆雷(40岁)表示,“孙兴慜是球队进攻和防守的纽带,也是懂得给球队提供更多得分机会的差异的选手”,支持孙兴慜的首发出场。孙兴慜在赛后表示,“没有球员会喜欢替补出场。但是即使做在替补席上,我也在思考如何帮助球队”,“我知道自己能做得更好,也想做得更好。” 另外,德甲联赛美因茨队所在的李在成(31岁)当天在与勒沃库森队的客场比赛中,在两队1比1战平的上半场伤停补时阶段(第49分钟)助攻队友攻入反超比分的一球,连续两场比赛取得攻击点。李在成在11日举行的与奥格斯堡队的比赛中攻入2球,本赛季已攻入6球,助攻2次。美因茨队最终以3比2获胜。

