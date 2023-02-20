美国大学用“ChatGPT”写下枪击哀悼文……“因义务感而发送”，成为众矢之的后道歉. February. 20, 2023 07:32. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 美国范德堡大学（又名范德比尔特大学）方面对最近发生的美国密歇根州立大学严重枪击事件用对话型人工智能（AI）“ChatGPT”制作了哀悼文，在社会面引发强烈的批评后正式道歉。 据美国彭博社等媒体18日（当地时间）报道，美国南部田纳西州范德堡大学皮博迪学院事务局通过电子邮件向学生们发送了对密歇根州立大学枪击事件受害者表示哀悼的文章。13日发生的密歇根州立大学枪击事件导致该校3名学生死亡、5人受伤。犯人自己做出了极端的选择（自杀）。 范德堡大学皮博迪学院哀悼文以“纪念牺牲者，以此次事故为契机，我们的校园也应该为安全、包容的环境而努力”为开头。问题是电子邮件的末尾写着“引用自OpenAI ChatGPT”的字样。皮博迪学院事务局通过ChatGPT制作该文章的事实被如实曝光。 收到邮件的学生们无法掩饰对大学的愤怒情绪。学生玛塔•切森对彭博社表示：“学校似乎没有对因悲剧而受苦的人产生共鸣，对此感到失望”，“与其说是为了共同体而发送电子邮件，不如说是因为迫不得已的义务感。”该大学毕业生赖特•卡亚特批评学校报纸说：“连强调共同体和包容性的内容都交给电脑来传达，这是扭曲的矛盾。” 随后大学方面道歉说：“把AI技术用在了错误的地方。”副院长妮可•约瑟夫（音）表示：“虽然相信邮件中暗示的包容性信息，但在悲伤时期试图通过ChatGPT进行沟通，这与学校追求的价值背道而驰。”

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