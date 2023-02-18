“韩国版NASA”宇宙航空厅将取消年薪上限. February. 18, 2023 04:20. by 張寬錫 jks@donga.com. 韩国政府为了在今年新设的宇宙航空厅利用海外优秀人才，决定允许聘用外国人或多重国籍者，并取消年薪上限。外国人有可能被提拔为首任宇航厅厅长，也有可能聘用年薪在10亿韩元左右的明星科学家。宇航厅被称为“韩国版NASA（美国航空航天局）”。尹锡悦总统的大选公约项目——设立宇航厅，是激活宇航产业的核心国政课题“宇宙经济路线图”的一环。 据总统室17日透露，科学技术信息通讯部制定并向尹锡悦报告的《宇宙航空厅设置及运营特别法》制定案规定，宇航厅具备专业性，允许灵活的组织结构和运营。宇航厅由厅长、次长、第一本部长体系组成。厅长可以迅速组建、变更、解散本部所属的项目组织。宇航厅计划以研发组织为基础，以组建、解散小组的方式运营。即使属于政府出资研究机构或大学、企业，如果可以派遣工作，也将以任期制聘用研究人员。有观察人士认为，这可能会成为追求“敏捷、灵活的政府”的尹锡悦政府改革模式。 为了聘请专家，宇航厅还将引进破格的报酬和以成果为基础的随时任免体系。组长以上的职务可以任意聘用民间专家为任期制公务员。任期制公务员的报酬与现有的公务员报酬体系无关，可以无上限地制定。总统室相关人士表示：“宇航厅厅长允许任用一级到九级的任期制公务员。目前部长也只能任用三级任期制公务员，从这一点来看，这是破格的措施。” 对于一级以上的任期制公务员，在规定登记和公开财产义务的同时，还将适用股票全权信托义务的例外情况。考虑到核心人才因全权信托问题而拒绝进入公职的事例，提高了灵活性。政府相关人士解释说：“以今年12月设立宇航厅为目标，最晚也将于下月完成特别法制定案的立法预告。”

한국어