现代汽车赞助的PGA“捷尼赛思邀请赛”开幕. February. 17, 2023 07:38. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 由现代汽车的高级车品牌捷尼赛思（GENESIS）赞助的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛赛事（以淘汰赛方式进行的比赛）“2023捷尼赛思邀请赛”将于16日（当地时间）在美国加利福尼亚州的里维埃拉乡村俱乐部开幕，展开为期4天的激战。 捷尼赛思计划通过GV60、GV70电动化车型、G80电动化车型等共260辆的支援，帮助车辆展示及选手团的安全移动。另外，包括去年在美国市场首次亮相的GV70电动化车型在内，计划共在赛场主要据点展示19辆汽车，宣传商品性。 现代汽车为了向全世界宣传捷尼赛思的高级形象，积极赞助美国、欧洲、韩国等的高尔夫巡回赛赛事。现代汽车集团会长郑义宣亲自出席了颁奖典礼，在几场大赛上下了很大功夫。 捷尼赛思邀请赛是现代汽车集团连续7年赞助的比赛。特别是，“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（美国）时隔7个月重返PGA巡回赛赛场，因此备受关注。据悉，伍兹之所以决定出战，是因为他与郑会长的深厚交情。 大赛总奖金规模比去年增加了800万美元（约103亿韩元），增至2000万美元（约257亿韩元）。冠军奖金为360万美元（约46亿韩元）。冠军将另外获得捷尼赛思的GV70电动汽车车型作为奖品。另外，在14号洞和16号洞首位达成一杆进洞的选手和他的球童都能获得一辆捷尼赛思汽车。

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