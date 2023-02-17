韩国国防白皮书：“朝鲜政权和朝鲜军队是敌人”……时隔6年再次恢复. February. 17, 2023 07:38. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 韩国国防部在尹锡悦政府上台后首次发表的《2022国防白皮书》中，将朝鲜政权和朝鲜军队记述为敌人。这是继《2016国防白皮书》之后时隔6年再次在国防白皮书中出现“朝鲜政权=敌人”的表述。每两年发行的《国防白皮书》是形成安保共识、向国内外宣传国防政策的“国防指导方针”。 《2022国防白皮书》称：“朝鲜在2021年修订的劳动党章程前言中明确规定要在韩半岛全境实现共产主义化，并在2022年12月的党中央委员会全体会议上将我们规定为‘明显的敌人’，没有弃核，持续进行军事威胁，因此作为其执行主体的朝鲜政权和朝鲜军队是我们的敌人。” 文在寅政府时期发表的《2018国防白皮书》和《2020国防白皮书》中删除了把朝鲜政权和军队规定为敌人的表述，只是明示，“我军把威胁和侵害大韩民国主权、领土、国民财产的势力视为我们的敌人”。军方就恢复“敌人”表述一事表示：“这是考虑到朝鲜的对韩战略、把我们定为‘敌人’的事例、持续的核高度化、军事威胁和挑衅等。” 此外，2018版和2020版国防白皮书虽然标记为“国务委员长金正恩”，但此次白皮书删除了职务，表述为“金正恩”。 对于朝鲜核武器、导弹能力的评价也作了更新。朝鲜的钚储备量从2016年国防白皮书到2020年国防白皮书都记述为“50多公斤”，但《2022国防白皮书》记述为“70多公斤”，增加了20多公斤。朝鲜的弹道导弹种类也增加了“怪物”洲际弹道导弹“火星-17”型、“北极星-4·5ㅅ”（潜水艇发射弹道导弹）和超音速导弹两种等，共有7种。

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