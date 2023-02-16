俯式冰橇郑胜基， 在世界杯最终第8站比赛上首次挑战金牌. February. 16, 2023 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国俯式冰橇选手郑胜基（24岁•江原道厅•照片）将于17日在拉脱维亚西古尔达举行的国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会（IBSF）世界杯最终第8站比赛中挑战成人舞台的首个冠军。 在本赛季开幕之前，韩国俯式冰橇并没有受到太大关注。因为在过去10年里作为王牌活跃的2018平昌冬奥会金牌得主尹诚彬（29岁）在本赛季选择了休息。但是郑胜基在世界杯前三站比赛中依次获得了第2、第2、第3名，在第3站比赛结束后还曾一度登上了世界排名第1的位置。 韩国有舵雪橇和俯式冰橇国家代表队总教练赵仁浩（音）解释说：“如果说尹诚彬是天才型选手，那么郑胜基就是依托具备一定程度的体系取得结果的选手。”郑胜基在初中3年级时才入门俯式冰橇。出生在京畿坡州的他为了专心于俯式冰橇，说服父母让自己转学到江原平昌大关岭中学，之后进入了国内唯一的设有有舵雪橇和俯式冰橇部的尚志大关岭高中。与尹诚彬高中3年级时第一次开始俯式冰橇相比，郑胜基算是接受了系统的管理。赵总教练表示：“郑胜基虽然获得过世界第一，但是还没有获得过一站世界杯比赛的冠军，所以很饥渴”，“因为是更换装备后进行的第一个赛季，所以初期很有负担，但现在他正在享受比赛。” 特别是本赛季最后一场比赛的西古尔达赛道是郑胜基在世界杯上获得首枚奖牌的地方。郑胜基继2021~2022赛季第6站比赛当时借助主场优势进行比赛的拉脱维亚的托马斯、马丁斯•杜库尔斯兄弟之后，位居第三。包括上赛季在内，在世界杯综合排名中11次占据第1位的“传奇弟弟”马丁斯已经退役，而作为卫冕冠军的哥哥托马斯虽然没有宣布退役，但也没有参加本次比赛。如果目前世界排名第5位的郑胜基在本站世界杯上夺冠，赛季综合排名有可能升至第3位。 本赛季郑胜基在从青少年时期开始积累了很多经验的北美赛道上举行的世界杯第1~3站比赛中都获得了奖牌。在加拿大惠斯勒举行的第一站比赛中，郑胜基以0.01秒之差将冠军拱手让给了马库斯•怀特（32岁•英国）。来到相对经验不足的欧洲赛道举行的德国温特堡第4站比赛中，郑胜基仅排在第13位。但是郑胜基在奥地利因斯布鲁克赛道上举行的第7站比赛中获得了第2名，获得了本赛季第4枚世界杯奖牌。郑胜基在上个月举行的瑞士圣莫里茨世界锦标赛上也获得了铜牌，继续着奖牌行进。

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