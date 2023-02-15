朝鲜减少军人粮食供应……“2000年代以来第一次”. February. 15, 2023 07:31. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 据悉，朝鲜最近把每名军人每天的粮食配给量从原来的620克减少到580克。韩国政府高层消息灵通人士14日接受《东亚日报》的电话采访时表示：“这是2000年以来朝鲜首次减少向军队提供的正式配给量，连优先配给对象军队的粮食都减少了，这意味着朝鲜的粮食困难已经超出了严重的程度。”据悉，朝鲜主要城市以储备军粮等名义敦促居民每两三天交一次“爱国米”。 综合《东亚日报》当天的采访，当局分析了多个对朝情报等，掌握了朝鲜减少军粮配给量的情况。朝鲜通常把居民人均每天的粮食配给量定在550克-600克。军人人均配给量达到580克，这意味着配给排名最靠前的军队配给量也减少到了普通居民的水平。据悉，朝鲜的粮食分配体系分为1-9级（等级越高，分配量就越多），通常军人会进入3级以内。朝鲜农业问题专家、GS&J经济学家权泰镇分析说：“如果减少军队的供应量，朝鲜通常储备100万吨以上的战时储备粮也有可能处于低谷。” 据韩国政府另一名消息人士透露，朝鲜去年实施的军事演习与2021年相比减少了10%至20%。据悉，朝鲜因能源短缺，几乎无法进行空军夜间训练等。

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