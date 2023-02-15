悲叹中的悲叹. February. 15, 2023 07:31. . 有从悲伤中得到悲伤安慰的时候。这就是悲伤时寻找悲伤歌曲或故事的原因。一位名叫迈克尔•弗雷姆的数学家在《数学的安慰》中处理悲伤的方式中有着微妙地安慰人的地方。 悲伤在韩语中是各种悲伤的总称，弗雷姆教授将其分为悲叹（grief）和悲伤（sadness）。母亲去世时感受到的悲伤是悲叹，没有感情重量的轻情绪是悲伤。他的关心在悲叹之中。有一天，他接到某位学生要求写一篇关于重力主题的文章，并这样写道。“重力使天空下雨。雪花也是。秋天落叶也是。而且，当我知道你真的消失了时，我的眼里流下了眼泪。”由于丧失而无法呼吸，10年后依然泪流满面，心口被刺痛，这就是他所说的悲叹。悲叹是以深厚的爱为前提的。 那么，还有从悲叹中恢复过来的路吗？在他看来没有。母亲死了就再也回不来了。悲叹中有类似类型的“更小的悲叹”。应该说是几何学中的“自我相似性”原理。例如，不能听到母亲的声音，不能一起吃饭，也不能拥抱在一起。生活应该分为有母亲的时候和没有母亲的时候进行“重新调整”。这意味着要以母亲的不在为中心修正所有内容。 那么生活将如何重新调整呢？这是不知道的事情。因为丧失和悲叹都是一个人在心里承受的。爱是“最私人的经历”，悲叹也只能是私人的经历。这就是草率的安慰的话对悲痛欲绝的人不起作用的原因。只能听他的话，安静地等待。总有一天，悲叹的能量中，有一部分会投影到外面，打开重新审视世界的大门。

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