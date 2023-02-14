1890年代传教士穿着韩服举行花甲宴，适应朝鲜生活. February. 14, 2023 07:47. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 日本帝国主义强占时期传教士、僧人、寺庙等面貌和生活状况的相册接连出版。 首尔历史博物馆上月发行的《100年前传教士的首尔生活》从收藏在美国普林斯顿神学院的4000多件“莫菲特韩国收藏品（Moffett Korea Collection）”中选出了160多件。莫菲特韩国收藏品是旧韩末期和日本帝国主义强占时期在首尔进行传教活动的塞缪尔•A•莫菲特（Samuel Austin Moffett）传教士和他的家人、同事们收集的资料。虽然莫菲特韩国收藏品被教会史研究人员介绍过一部分，但公开包含1890年代首尔风景和传教士的生活面貌尚属首次。特别是在《首尔生活》篇中，可以生动地了解传教士在陌生的异地生活了30~40年，是如何适应的。传教士为了融入韩国文化，还以韩国式花甲宴的形式举办了60岁生日派对，并全部身穿韩服出席。其中还包含了1911年朝鲜总督府逮捕105名独立运动家的“105人事件”公审照片等韩国近代史上具有意义的照片。 最近东国大学佛教学术院出版的《用照片读取的近现代韩国佛教》中，可以看到19世纪末寺庙面貌和清算日式佛教，寻找真正的修行空间和修行者的面貌的佛教界的变化。其中还包括日本帝国主义强占时期金刚山神溪寺，与现在不同，与首尔弘济川边碎石地相连的玉泉庵磨崖菩萨坐像（首尔西大门区弘智门路）。6•25战争时期，神溪寺被烧毁，只留下大雄宝殿前的3层石塔，但以2000年6•15共同宣言为契机，南北共同推进复原工作，2004年复原了14个殿阁。在通过20世纪50年代的佛教净化运动，为今日的韩国佛教打下基础的大法师们、受戒之后的僧人们、结束安居（僧人集体闭门修）和勇猛精进的僧人的团体照中，寻找日后引领韩国佛教界的大法师们也很有趣。

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