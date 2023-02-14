因为有崇高的你们，才有现在的我们. February. 14, 2023 07:47. . 当所有人都从危险中解脱出来时，有人愿意跳进那里。军人、警察、消防员等穿制服的人，为了纪念他们的献身精神，《东亚日报》和频道A制定的奖项是“荣誉制服奖”。昨天举行的第11届颁奖仪式是为在地面、天空和海上为国民的安全和生命而展开殊死搏斗的14名穿制服者而举行的。至此，历届获奖者已达139人。 大奖由2020年4月为救助失踪船舶而出动直升机时，在济州附近海域坠落殉职的南海地方海洋警察厅航空团所属警监郑斗焕（音，下同）和警司车柱一、黄贤俊获得。制服奖颁发给成功试飞国产首架超音速战斗机KF-21的中校安俊贤、因地雷爆炸事故以受伤的身体让同事躲避的朴宇根上士、在救助触礁渔船现场因橡皮艇倾覆严重受伤的情况下救助5名船员的警司郑基旭等6名穿制服者。2020年作为汉江警察队水上救助人员在汉江搜索跳江者时殉职的已故警尉刘在国获得了为民警官奖。祈祷已故制服英雄们安息，祈祷伤者早日康复。 现在，大大小小的灾难也还在继续。去年3月，在蔚珍、三陟大型山火现场，3600多名军人和公务员经过通宵奋战，终于在火魔手中守住了金刚松群。9月，在浦项水灾地区，海军陆战队驾驶装甲车救助了27名灾民。10月，在梨泰院万圣节惨案现场，有被汗水浸透、进行心肺复苏、运送伤者的消防队员和急救队员。他们表示“很抱歉没能救活更多人”，正在饱受心理后遗症的折磨。 穿制服者的奉献是没有国界的。在土耳其和叙利亚接壤地区发生强震后，消防厅派遣了由118名救援人员和陆军特战司令部军人等组成的紧急救援队，在远远超过生存黄金时间的今天，通过熬夜工作挽救生命的奇迹仍在延续。这也是对韩国战争时土耳其派兵5455人、741名制服战死、2068人受伤的报恩活动。 在当天的颁奖典礼上，妻子代替已故的穿制服者领了奖牌。她说：“感谢让我牢记丈夫不忘记”。现在这一瞬间也有默默坚守位置的穿制服者，维持着安全的日常生活。不忘记穿制服者的牺牲、分担遗属的悲伤、建立穿制服者有成就感和自豪感的社会，是我们的责任。

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