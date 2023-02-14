日媒：“菲律宾有可能在台湾发生紧急情况时向美国提供基地”. February. 14, 2023 07:48. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 菲律宾总统马科斯（照片）13日表示，如果美中在台湾海峡发生武力冲突，“很难想象菲律宾不参与的情况”。马科斯在接受《日本经济新闻》采访时表示：“虽然希望（台湾）不要发生纷争，但我们感到处于最前线。” 《日本经济新闻》分析说，这暗示了在台湾海峡发生武力冲突时，菲律宾有可能允许美军使用军事基地。马科斯总统前一天结束了对日本的访问。 当被问及台湾海峡发生冲突时是否会向美军提供军事基地时，马科斯总统说，“扩大（与美国）防卫合作协定不包括战斗爆发情况。有必要判断（如果发生实际纷争）对菲律宾有什么好处”，打开了提供军事基地的可能性。 从菲律宾首都马尼拉所在的吕宋岛北端到台湾最南端只有350公里。菲律宾于2014年与美国签订了扩大防卫合作协定，允许美军巡回驻扎在菲律宾军事基地。由此，美军可以与菲律宾军队进行共同训练，并在菲律宾境内储备弹药和燃料。菲律宾2日增加了4处美军可以巡回驻扎的基地，使之增加到9处。《日本经济新闻》报道说：“美军正在针对台湾有事时，讨论利用吕宋岛北部据点。” 马科斯9日在日本与日本首相岸田文雄举行首脑会谈，就加强安保合作达成协议。他表示：“将加强与日本自卫队的联合演习。”但是，对于签署允许自卫队利用菲律宾军事基地的《访问部队地位协定》的方案，他表示，“正在研究之中”。

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