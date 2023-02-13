土耳其-叙利亚大地震死亡人数超过2.8万人……韩国救护队救出8名幸存者. February. 13, 2023 07:46. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 土耳其和叙利亚大地震造成的死亡人数已超过2.8万人。虽然已经过了救援黄金时间（72小时），但是救助幸存者的消息也接连不断。 据土耳其国营的阿纳多鲁通讯社、英国广播公司（BBC）等媒体报道，地震发生第5天的11日（当地时间），死亡人数为土耳其2.4617万人，叙利亚3575人。两国总受伤人数达8.5万人。联合国负责人道主义、紧急救援事务的副秘书长马丁•格里菲斯对英国《天空新闻》表示：“死亡人数几乎是现在的2倍或更多”，并预测死亡人数将超过5万人。 虽然地震发生后已经过了100个小时，但奇迹般的幸存者救助消息接连不断。据阿纳多鲁透露，在哈泰地区，从建筑物残骸中感知到动静的救援队在地震发生140小时后救出了出生7个月大的婴儿。产妇和她的家人也在同一地区获救。安塔利亚也传来了2个月大的婴儿获救等生还消息。 大韩民国紧急救助队仅在11日一天就救助了65岁女性、17岁男性、51岁女性等3人。截至目前，韩国救护队救助的幸存者共有8人。 但是地震灾区的掠夺和地区派别之间的冲突等混乱仍在持续。部分地区甚至发生枪击事件的消息传出后，11日德国救援队和奥地利军队甚至中断了救援工作。直到土耳其军队介入之后，奥地利军队才重新开始工作。德国救援队也计划在土耳其当局稳定局势后恢复救援工作。据阿纳多鲁通讯社报道，土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安发出将严惩掠夺犯罪的警告后，11日至少有48人因涉嫌抢劫被捕。

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