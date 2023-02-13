不要随着年龄的增长而限制自己. February. 13, 2023 07:45. . “幸福的秘诀就是这个。尽量扩大你的关心。与其对给你带来兴趣的事物和人持敌对态度，不如尽量表现出亲切的反应。”―出自伯特兰•罗素《幸福的定义》中 看似平平无奇的话，但事实并非如此。因为在这里，罗素说“往往作为人生的通用智慧却恰恰相反”。 老年歌德告诉年轻的秘书埃克曼如何过明智的人生。核心是“善于计算”。善于计算意味着“限制自己”。也就是说，现在应该停止关注没有多大用处的各种外语学习或自己可能无法看到尽头的领域，只集中于能够成为自己的领域。有野心的年轻人当然应该这样。 但是如果你不再年轻会怎么样呢？随着年龄的增长，我们越来越多地认为应该从各种关心的事情中隐退，并简化生活。但是，从罗素的观点来看，年长的人继续努力“限制自己”，这是一件危险的事情。因为，越是减少我们关注的对象，对剩下的项目只能要求更多。这些对象越来越有可能无法满足我们的要求。其结果，我们的不幸被确定为越来越高的概率。 威廉•特雷弗的短篇小说中出现了预感到生活即将结束并处理一切的老人。只留下一个后备箱，轻松地整理了所有东西，发现除了迎接死亡的床之外，真的无处可去。 没有人会想以这种方式离开这个世界。只要还能活动身体的话。至少到那时为止，我想继续阅读和学习新的东西，被此前所不知道的美丽感动着生活。如果周围的人指责说“那个年纪还关心那些东西”，那么你至少在明智地度过晚年的人生。

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