入侵乌克兰一年，普京正在进行“自取灭亡的战争”. February. 13, 2023 07:45. . 俄罗斯军队最近对乌克兰南部和东部进行导弹和无人机攻击，加强了攻势。有观察人士说，在入侵乌克兰一周年（24日）前夕，俄罗斯在前线部署了大量战车和步兵部队，可能是正式启动春季大攻势。虽然这是俄罗斯总统普京想在开战一周年之际取得可视性军事成果，宣传其正当性，但由于乌克兰军队的有效反击，未能取得任何进展。 因俄罗斯独裁者的“最短时间胜利”的错觉和误判开始的乌克兰战争，在一年多时间里一直处于胶着状态，陷入了不知何时会结束的泥潭。过去一年的残酷结果如实地反映了战争的暴力和野蛮属性。据推测，俄罗斯和乌克兰两军伤亡人数共达20万人。乌克兰全境荒废，30%的国民沦为难民。据悉，误炸和屠杀造成的平民伤亡人数也将接近1万人。 阻止世界最多核武器拥有国、世界第二大军事强国的俄罗斯的侵略战争，最重要的是以总统泽连斯基为中心团结在一起的乌克兰国民的抗战意志。越来越依赖雇佣兵的俄罗斯军队无法抵挡“国民的军队”。如果国际社会给予这样的乌克兰支持和联合，乌克兰也给出了回应。因普京核战争威胁等在克制直接参战、直接介入的同时，还支援战车。支援战斗机也只是时间问题。 乌克兰战争在日益激化的新冷战氛围中，使民主阵营和独裁阵营的对决格局更加明显。特别是普京蹂躏主权战争进一步巩固了西方民主阵营的团结。芬兰和瑞典等中立国家正在加紧加入北大西洋公约组织，前苏联成员的中亚国家也开始“脱离俄罗斯”。今后俄罗斯的国际孤立和战争资源的枯竭也会加快。 尽管如此，战争何时才能结束还是未知数。只要乌克兰不接受“无胜负”的停战，只要普京政权在俄罗斯面临崩溃危机不明显，就很有可能成为历时多年的消耗战。不过，对长期战感到焦虑的会是俄罗斯。只要乌克兰国民的坚定意志和国际社会的声援和援助持续下去，普京就只会进行无法战胜的“自取灭亡战”。

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