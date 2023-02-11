新学期将不再规定进行发热检查和供餐室打隔断. February. 11, 2023 07:11. by 赵有拉记者 jyr0101@donga.com. 从3月新学期开始，学生们上学时可以不进行发热检查，不用隔断就可以吃供餐。上学前必须做的自我诊断应用程序，只有有发热等症状的学生才会使用。 教育部10日发表了包含上述内容的《2023年新学期幼儿园、初中及特殊学校防疫运营方案》。随着新冠病毒的流行达到顶点，继解除室内戴口罩义务后，又放宽了学校内的防疫措施。教育部次官张尚允（音）解释称：“可以看作是回到了新冠疫情之前的‘社会规则’。虽然不是完全正常化或日常恢复，但是解除了可能侵害教育活动的方针。” 从新学期开始，上学时以全体学生及教职员工为对象一律实施的发热检查将被废除。设置在供餐室的隔板也将从新学期开始取消。但是，考虑到各学校的感染情况，可以自行进行发热检查或维持供餐室的隔板。 自我诊断应用程序只在出现发热或咽喉痛等症状时参与即可。到目前为雾，所有学生和教职员都必须参加，但得到了相比其负担实效性低下的评价。原本应该经常打开的教室窗户被调整为每天打开3次、10分钟以上通风。 由于上个月已解除室内口罩方针，除校车等部分情况外，可以不戴口罩。对于有人指出部分教育机构自行戴口罩，张尚允表示：“学生和家长需要时间消除不安感。”一旦出现新冠病毒确诊束染学生，将以同班出现症状的学生为对象进行快速抗原检查，这一点与以前相同。

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