土耳其与叙利亚地震灾区，水、燃料、电力全部告罄……世界卫生组织诊断为“幸存者遭受第二次灾难”. February. 10, 2023 07:53. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 在土耳其和叙利亚大地震中幸存下来的人们因找不到生存所需的水、粮食、燃料等而陷入了“第二次灾难”危机。因为生存者们在大部分基础设施被破坏的情况下，被放置在街头，每天坚持着。 世界卫生组织总干事谭德塞当地时间8日在瑞士日内瓦召开的记者会上表示，“在(土耳其和叙利亚）当地恶劣天气状况和持续的余震中，我们正在为拯救生命‘与时间赛跑’，‘幸存者需要(安全的)避难所、粮食、干净的水和医疗服务。” 世卫组织推算，在突尼斯南部、叙利亚北部，约有2300万人遭受了地震的直接或间接损失。据悉，特别是持续13年的内战，实际上处于无政府状态的叙利亚地震受灾地区，上下水道等基础设施被破坏，像霍乱一样的致命传染病、呼吸道疾病、伤口部位二次感染正在流行。自去年8月末以来，叙利亚报告的霍乱患者约为8.5万人。 据法新社报道，世卫组织地震应对负责人罗伯特·霍尔登当天表示：“很多幸存者现在在可怕的条件下停留在野外。紧急责任是让他们继续生存下去。如果不以搜索、救助等速度进行（第二次）援助，会有更多人（面临其他灾难）的危险。” 有人指出，地震受害者的精神创伤相当严重。世卫组织紧急应对组组长迈克尔·瑞安表示：“地区社会（地震发生后）过去的60个小时里承受的心理压力（今后）将影响60年。”

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