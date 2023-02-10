“如果今年的物价上涨率来到3.5%，明年私立大学的学费将达到794万韩元”. February. 10, 2023 07:53. by 朴星民 min@donga.com. 有分析称，如果今年国内的物价上涨率上升到政府的预测值3.5%，受其余波影响，明年私立大学的学费将平均上涨42万韩元。 9日，大学政策领域的民间研究所“大学教育研究所”分析说，如果到2024年各大学将学费提高到法定上限幅度时，私立大学的平均学费将达到794万韩元。这比2022年私立大学的平均学费（752万韩元）上涨了42万韩元。 据分析，按系列来看，医学1107万韩元、工学877万韩元、艺术体育874万韩元、自然科学824万韩元、人文社会688万韩元。今年的学费因为各大学还在审议中，所以还没有确定。 根据《高等教育法》，大学可以将学费提高到“之前3年”物价上涨率平均值的1.5倍。从去年开始物价持续上涨，1月份的物价上涨率达到了5.2%。因此，去年1.65%的学费上调上限今年也上升到了4.05%。研究所预测，明年学费上调上限将上升到5.55%。这是即使得不到政府的国家奖学金Ⅱ，想要将学费提高到法定上限线的大学有可能增加的背景。 研究所预测，如果从2024年开始每年物价上涨率维持在2.5%，到2028年私立大学的平均学费最多将上升到940万韩元。研究所表示：“如果政府想最大限度地减少学费上涨，就应该加强支援，以克服大学财政危机。”

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