高宗送给俄罗斯沙皇的礼物，时隔127年后公开. February. 09, 2023 07:49. by 李素妍记者 always99@donga.com. 朝鲜高宗（1852~1919年）在1896年5月俄罗斯帝国末代沙皇尼古拉二世（1868~1918年）的加冕仪式上赠送的5件外交礼物，时隔127年后将在俄罗斯莫斯科克里姆林宫博物馆公开。高宗于1896年2月迁居俄罗斯公使馆，派遣闵泳焕（1861~1905年）全权公使团参加尼古拉二世的加冕仪式，共送去了17件礼物。 这些文物将出现在克里姆林宫博物馆2月10日至4月19日举行的特别展览“韩国和兵工厂，末代沙皇加冕典礼的历史”中。据推测，在公开的文物中，“黑漆螺钿二层龍”是受高宗的特命，当代最优秀的螺钿匠人制作的。龍下端部分贴有“十长生”图案螺钿，祈愿尼古拉二世健康长寿。1920年日本引入钢丝锯后，流行将螺钿像线一样剪碎粘贴的“剪补”螺钿技法，该作品比日本早30年采用了该技法，在工艺史上具有很高的价值。国外所在文化遗产财团支援了复原工作。 学界从未报告过的天才画家张承业（1843~1897年）的两幅杰作也将首次公开。公开的作品是《故事人物图》系列4幅作品中的《老子出关图》和《醉太白图》，两部作品都是长65厘米、宽174.3厘米的大作。在署名“吾园 张承业”前加上了“朝鲜”的国号，说明该作品是以外交礼物为前提制作的。据悉，张承业虽然受高宗的特命负责画画，但因为想喝酒，多次从宫中逃跑。 此外，还将展出刻有“真寿永宝（真实•长寿、永恒的宝物）”等字样的2件白铜香炉。香炉的形状分别呈四角形和圆形，符合加冕仪式的宗旨，被评价为反映出具有“苍穹圆圆的，大地呈四方形”之意的“天圆地方”。有评价认为，精巧的图案结构展现了普通工艺品中难得一见的复杂、细腻的框架。 国外所在文化遗产财团表示：“今后将支援国外所在重要文物的复原工作，宣传韩国文化遗产的价值。”

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