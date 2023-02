BTS连续3年获得格莱美奖提名,但遗憾未能获奖. February. 07, 2023 07:42. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 防弹少年团(BTS•照片)连续3年入围美国最具权威的大众音乐颁奖典礼格莱美颁奖典礼的提名名单,但遗憾未能获奖。 5日(当地时间),在美国洛杉矶(LA)Crypto.com球馆举行的第65届格莱美颁奖典礼上,防弹少年团入围3个部门的提名名单。凭借与英国乐队“酷玩乐队”的合作曲《My Universe》入围“最佳流行二人组/组合表演”部门,凭借《Yet To Come》入围“最佳MV”部门。另外,随着包括《My Universe》在内的酷玩乐队的第9张专辑《Music Of The Spheres》入围格莱美四大本赏之一的“年度最佳专辑”提名名单,防弹少年团也被列入伴唱歌手和歌曲创作者(RM、Sugar、J-Hope)名单。 但是竞争者们却非常强大。“最佳MV”奖由泰勒•斯威夫特的《All Too Well: The Short Film》获得。防弹少年团连续3年入围提名名单,备受期待的“最佳流行音乐/二人组表演”部门由演唱《Unholy》的萨姆•史密斯和金•佩特拉斯获得。四大本赏“年度唱片”、“年度专辑”、“年度歌曲”、“最佳新艺术家”奖分别颁给了里佐、哈里•斯泰尔斯、邦妮•蕾特、萨玛拉•乔伊。 创下历史最高纪录的是碧昂斯。凭借去年发行的第7张专辑《文艺复兴Renaissance》获得9个部门提名的碧昂丝在“最佳舞曲/电子专辑”、“最佳R&B歌曲”、“最佳传统R&B表演”、“最佳舞曲/电子录音”等4个部门获奖。至此,她共获得32座奖杯,成为格莱美历史上获奖次数最多的歌手。 另外,美国总统乔•拜登的夫人吉尔•拜登女士亲自担任格莱美“最佳社会变革歌曲”(Best song of social change)部门的颁奖嘉宾,吸引了人们的视线。伊朗创作歌手谢尔宾•哈吉普尔获得了该奖项。

