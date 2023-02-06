“ChatGPT”旋风点燃未来技术战争，韩国是否做好了准备？. February. 06, 2023 07:55. . 对话型人工智能服务项目“ChatGPT”旋风非常可怕。去年12月上市后仅40天，全世界用户就超过1000万名，仅仅两个月就突破了1亿人。这是网络上使用的应用程序历史上速度最快的一次。在技术、产业界被限制使用的人工智能大步进入日常生活，正在改变数字领域的模式。 ChatGPT是组合、分析所学到的信息数据，不仅可以自行构成逻辑，还可以推论或提出意见，是超大型、生成型人工智能。它能在包括律师考试在内的各种资格考试中找出合格的答案，并以指定的主题瞬间写出大学论文或演讲稿。它甚至能够从事像诗或小说一样被认为是人类领域的创造活动。很难预测越来越像人脑的人工智能服务的扩张性会达到什么程度。 全球平台企业接连发表以万亿为单位的投资计划，正在加入人工智能搜索引擎的开发竞争。微软决定向ChatGPT开发公司“Open AI”投入100亿美元，谷歌也不甘示弱，宣布了在类似服务开发上投资5000亿美元的计划。这是这些企业的决断，它们不愿在动摇大科技企业版图的人工智能技术主导权争夺战中输掉。据推算，像ChatGPT一样的人工智能服务市场规模将超过1万亿美元（1200万亿韩元）。 以国家为单位的竞争也非常激烈。特别是，想要赶上美国的中国的追击势头非常猛烈。去年在中国发表的人工智能相关论文的数量和质量都在拉大与美国的差距。这是以“新一代人工智能发展计划”等为基础，很早就开始支援研究所和大学的基础研究的结果。韩国还有很长的路要走。在超大型人工智能模型技术领域，韩国的专利申请比率为10.6%，不及美国（34.5%）、中国（33.3%）和日本（11.3%）。海外数据分析企业的“全球人工智能指数”调查显示，韩国在“人才确保”和规制等“运营环境”领域相对薄弱。 人工智能是带来未来信息通信市场大革命的游戏改变者。该技术不仅可以带动包括搜索平台在内的软件市场，还可以同时带动韩国主力产业存储器半导体的成长。确保引领这种人工智能产业的技术力量比任何时候都更迫切。韩国政府应该和企业一起全力展开相关领域的研发、人才培养以及这方面的投资及支援等。在防止数据使用或著作权等方面出现的副作用的同时，应该果断地解除阻碍技术开发的规制。

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