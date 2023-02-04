NAVER-谷歌：“将推出与ChatGPT相抗衡的搜索聊天机器人”. February. 04, 2023 07:59. by 南慧贞记者•金秀贤记者 namduck2@donga.com,newsoo@donga.com. 搜索门户网站企业谷歌和Naver表示，将推出对抗人工智能（AI）聊天机器人“ChatGPT”的搜索聊天机器人。这主要是因为AI研究所Open AI去年11月公开的“ChatGPT”可以代替现有门户网站作用的危机感达到高潮。 Naver方面3日表示，将在今年上半年（截至6月）推出新的超大型AI基础搜索体验“Search GPT”。Naver代表崔秀妍（音）在当天召开的去年第四季度（10~12月）业绩发表会议上表示：“最近正在准备应对全世界备受瞩目的生成（Generative）AI等新的搜索趋势的对策。” 崔代表强调说：“信赖性和最新性不足，用韩语翻译海外企业的英语基础开发模式时发生的准确性下降等是生成型AI的缺点”，“结合丰富的用户数据和Naver技术经验，有信心解决现有搜索难以应对的难题。”但是，不会将搜索GPT直接与Naver搜索服务相结合。 谷歌母公司Alphabet也于当地时间2日表示，最早将在数周内推出可以对抗ChatGPT的AI程序。据美国彭博社报道，Alphabet首席执行官（CEO）桑达尔•皮查伊当天在去年第四季度业绩发表后举行的电话会议上表示，将在数周或数月内推出与本公司的对话型AI“LaMDA”类似的语言项目。 皮查伊CEO强调表示：“人们迟早会把我们最强大、最新的语言模式灵活利用为‘搜索功能’的支援者”，“我们刚刚开始AI旅行。现在还没有达到顶点。”

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