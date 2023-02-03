“祭拜素未谋面的高祖父母是不符合时代的”. February. 03, 2023 07:52. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. “连素素未谋面的高祖父母也要祭拜吗？” 研究传统记录遗产的庆尚北道安东的韩国国学振兴院表示：“很多人认为四代奉祀（举行祭祀父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母的活动）是不符合时代的行为”，2日引发了争议。振兴院前一天提交了《对祭礼文化的误会和偏见》资料，并表示“朝鲜时代也没有在制度上明确规定过四代奉祀”。据振兴院透露，1484年编纂的法典《经国大典》中只记录了“六品以上官员到三代，七品以下官员到二代，平民只祭拜父母”信息。但是，信奉“朱子家礼”的儒学家们普及了四代奉祀。 振兴院强调说：“与祖先生前的感情回忆越丰富，追悼的心情就越迫切”，“祭祀祖先的对象（父母、祖父母等）限定在‘见过面的祖先’才是合理的。”过去因早婚四代一起生活的情况非常普遍，因此四代奉祀被认为是理所当然的，但现在很少见到曾祖父母，更别说高祖父母，因此没有必要进行不发自于内心的祭祀。 在网络社区中，很多人赞成振兴院的意见，称“每当祭祀素未谋面的祖先时，都会想‘为什么要这样做呢？’”、“连好好赡养活着的父母都很困难的时代”，但是也有部分意见称“从对祖先的尊敬的角度出发，应该祭拜高祖父母”。

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