孔子的音乐. February. 01, 2023 07:48. . 如果没有认为自己有可能错的想法，被称为圣人的人也会失去判断力。孔子对音乐的态度就是如此。他是边弹乐器边唱歌，还制作歌曲的音乐达人。但是他只执着于自己喜欢的音乐。 司马迁的《史记世家》中有这样一段轶事，说明他是多么片面和武断。那是他51岁的时候。他正担任鲁国的临时宰相工作。邻国的齐国可能是对鲁国拥有像孔子一样有能力的谋士感到不安，于是派使臣先提议建立友好关系。 两国首脑见面时，齐国开始演奏音乐，以示祝贺。他们手持长矛、刀和盾牌，随着嘈杂的鼓声跳舞，是边境地区的舞乐。于是孔子勃然大怒。“两位君主在谋求友谊的场合，怎么能演奏蛮夷的音乐呢！”由此，费尽心思准备的音乐中途结束了。气氛变得冷淡后，齐国表示要演奏宫廷音乐。这一次，小丑和小矮人走上前去，开始施展才华。孔子看见那个样子就喊道。“迷惑诸侯者，必杀之。并下令负责官员执行。”负责官员听到这句话后一刀把他们杀了。齐国诸侯哀叹自己国家道义不足悻悻而归。 这是一次大大提升孔子地位的事件。但从遇难者的观点来看，这是一件令人悲痛的事情。孔子停止舞乐，甚至要求杀死小丑和小矮人。因为很肤浅，所以才会那样，这是自以为是的思考方式。这无异于只重视古典音乐，并认为摇滚或Trot不是音乐，驱逐它们。这样看来，以音乐对忙于生计的老百姓没有帮助为由，批判孔子的资产阶级分子音乐观，禁止非乐即音乐的墨子更加温暖和人性化。这也是音乐需要对他人的伦理性的原因。

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