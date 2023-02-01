涉嫌向朝鲜汇款? 李在明：“检察机关的新小说卖不出去”. February. 01, 2023 07:49. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “检察机关的新小说好像问世了。” 共同民主党代表（党首）李在明31日在国会会见记者时，就2019年担任京畿道知事时，前双铃集团会长金圣泰以自己的访朝经费为名向朝鲜送去300万美元的疑惑，做出了上述表示。他笑着说：“从（检方）以前的创作实力来看，应该卖不出去。”他把检察机关根据金圣泰的陈述提出的上述主张定性为“小说”，予以断然驳斥。 李在明方面的核心相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“这是在其他调查中没能拿出确凿证据的检方的公安攻势，但早已注定是失败之作。坊间很多人都在说，金前会长从泰国回来起，就会与检方进行‘辩诉交易（司法交易）’。” 共同民主党检察独裁政治镇压对策委员会在当天提交的声明中表示：“考虑到当时的情况，金前会长支付李代表的访朝费用，也是胡说八道的说法。2019年下半年南北关系正在僵化。在连韩国政府、美国政府都无法与朝鲜进行对话的情况下，京畿道知事访问朝鲜，这像话吗？” 共同民主党内非李在明派系议员赵应天当天也在SBS广播节目中表示：“这符合客观情况吗?京畿道知事前往访问，（像金前会长的陈述一样）朝鲜为他举行游行，这画面首先我是无法想象的。”

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