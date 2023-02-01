IMF上调主要国家增长率，对韩国则第三次下调. February. 01, 2023 07:49. by 金玹秀, 朴熙昌 kimhs@donga.com,ramblas@donga.com. 国际货币基金组织（IMF）上调了今年世界主要国家经济增长率预测值，而韩国经济增长率比去年10月的预测值下降了0.3个百分点，为1.7%。IMF在去年7月的预测中，将今年韩国的增长率从2.9%下调至2.1%，10月从2.1%下调至2.0%，接着又连续第三次下调了增长率。 IMF于上月30日（当地时间）发行了《1月世界经济展望》报告书，并预测今年韩国经济增长率为1.7%，明年为2.6%。IMF将韩国经济增长率控制在1%左右，除了金融危机后新型冠状病毒感染症（COVID-19）全球性大流行如火如荼的2020年之外，尚属首次。IMF的预测值高于企划财政部（1.6%）的预测值，与韩国银行（1.7%）相同。 相反，之前警告今年或将迎来“最恶劣”情况的IMF，得益于通货膨胀放缓和美国、欧洲、中国等世界三大经济圈的意外恢复趋势，将世界经济增长率上调至2.9%，上调了0.2个百分点。美国（1%→1.4%）、中国（4.4%→5.2%）、德国（-0.7%→0.1%）、日本（1.6→1.8%）等主要国家的增长率也纷纷上调。 就韩国经济增长率下调至落后于日本的程度，IMF指出，世界贸易放缓对出口比重较大的亚洲国家造成了打击。IMF首席经济学家皮埃尔•奥利维尔•戈林查斯表示：“虽然中国经济重新开张，但依赖贸易的亚洲经济预计会因贸易放缓而遭受经济打击。” 企划财政部认为，出口和制造业持续低迷，内需恢复势头减弱，正在拉低韩国经济。作为经济支柱的出口，进入今年以来截止到上月20日同比减少2.7%，很有可能连续4个月出现负增长。在出口和内需不振的情况下，韩国银行预计本月将下调今年的增长率预测值。 延世大学经济学院名誉教授金正植（音）分析说：“半导体等出口大幅减少，再加上房地产价格下降等国内因素，所以下调了经济增长率预测值。”

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