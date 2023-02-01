总奖金500万美元……因“石油资本”高尔夫明星们纷纷涌向沙特. February. 01, 2023 07:49. by 李憲宰 uni@donga.com. 世界级男女高尔夫明星本月将大举前往沙特阿拉伯。因为在那里，有着巨额奖金的高尔夫大赛接连举行。 从2日开始，在沙特阿拉伯吉达的皇家绿色高尔夫乡村俱乐部（72杆）将举行为期4天的亚洲巡回赛揭幕战PIF沙特国际赛。目前还没有开启新赛季征程的韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛的招牌选手们将大举参加该比赛。包括2022赛季亚洲巡回赛新人王金碧欧在内，金英洙、玉泰勋、朴尚贤、金珉奎、张艺根、李泰熙、文景俊等8人入选了参赛选手名单。 由沙特国家财富基金（PIF）赞助的该大赛的总奖金高达500万美元（约61.6亿韩元）。这是去年韩国巡回赛奖金最高的捷恩斯锦标赛（15亿韩元）的4倍以上。除奖金外，获得巨额出场费的世界顶级选手也将参加此次比赛。世界排名前50位的选手中有8名将参加此次比赛。卡梅隆•史密斯（澳大利亚）、达斯汀•约翰逊、菲尔•米克尔森、布鲁克斯•科普卡、布莱森•迪尚博、帕特里克•瑞德、巴巴•沃森（以上美国）、塞尔吉奥•加西亚（西班牙）、亨利克•斯滕森（瑞典）、格雷姆•麦克达沃尔（北爱尔兰）等大满贯赛冠军出身的选手就有12人。转会到沙特资本主导的“LIV高尔夫邀请系列赛”的在美同胞罗相昱（美国）也将参加本次比赛。 从本月16日开始，将在同一地点举行为期4天的欧洲女子巡回赛（LET）阿美石油沙特女子国际赛。沙特国营石油公司阿美石油公司作为赞助商的本次大赛总奖金同样为500万美元。 大赛组委会31日表示，此次大赛将有13名大满贯赛冠军得主参赛。包括去年KPMG女子PGA锦标赛等拥有3个大满贯赛冠军奖杯的田仁智在内，金孝周、池恩熙、李贞恩、金阿琳等在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上效力的韩国高尔夫选手也将大举参赛。世界排名第一的高宝璟（新西兰）、乔治亚•霍尔（英格兰）、莱克西•汤普森、丹尼尔•姜（以上均为美国）、哈娜•格林（澳大利亚）、阿什莉•布海（南非共和国）、安娜•诺德奎斯特（瑞典）、帕蒂•塔巴塔纳基特（泰国）等也将参赛。虽然该比赛是本赛季LET的第三场比赛，但随着没有参加上月LPGA巡回赛揭幕战希尔顿分时度假冠军赛的众多顶级选手的参赛，实际上给人一种女子高尔夫揭幕战的感觉。 到去年为止，该大赛的总奖金只有100万美元（约12.3亿韩元）。但是从今年开始奖金提升支原来的5倍。部分人指责沙特阿拉伯是为了洗刷人权蹂躏或歧视女性等负面形象而利用高尔夫的所谓“体育洗白”。但是，享受好待遇、追求高额奖金的选手们的呼声却不同。世界排名第7位的汤普森表示：“女选手们从很久以前开始就希望获得与男子比赛同等水平的奖金。此次大赛的奖金上调对正在成长的女性高尔夫们将起到很大的作用。”该大赛的冠军奖金为75万美元（约9.25亿韩元）。

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