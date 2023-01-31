李在明：“作为大选失败者，又让我去，我就去”……表明将去检察厅接受问讯. January. 31, 2023 07:48. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明30日说，“虽然是侮辱的、不正当的，但作为（大选）失败者，让我去，我会再去，”表示将接受检察机关关于大庄洞及慰礼新城开发事业特惠疑惑的第二次到案要求。在前一天晚上举行的紧急非公开最高委员会议上，共同民主党领导层强烈建议李在明不要前往，但李在明当天上午举行本没有计划的记者会，表示将再次前往检察机关。分析认为，李在明虽然强烈反对，认为检方要求再次到案是“滥用检察权”，但最后还是考虑到了党内“为了不给检方申请拘捕令的借口，有必要再次前往”的意见。 李在明当天表示，“虽然这是非常不正确的事情，但最终还是因为我的不足，在大选中失败，所以要付出代价。我也不是闲得没事的人，党务和国政方面都有各自的角色，也有事先定好的事情”，暗示不是检方提出的周中，而是会在周末接受调查。 李在明还表示：“检方又提出（28日第一次调查时）提过的问题，又要提交提交过的资料，速度变慢了。我想，‘这是在拖延时间，制造再次传唤的名分’。”他说：“我认为这是滥用检察权的代表性事例。” 当被问到是否有可能向国会提交逮捕动议案时，他表示：“没有明确的证据，也不会逃跑，也不是居无定所，也不能毁灭证据，我无法理解成为逮捕对象。我只能认为，因为我是在野党代表，所以才会这样。” 检察机关当天通过媒体报道确认了李在明再次到案接受调查的意向，计划与李在明方面进行调查日程协商。此前，在28日李在明方面拒绝深夜调查后，检察机关把1月31日和2月1日定为候选日期，要求接受追加调查。 据悉，检察机关以李在明在之前的调查中提交的陈述书内容为基础，完善了问卷。特别是对天火同人1号股份428亿韩元相关的受贿承诺（不正当处理后受贿）嫌疑和亲信、前党代表室政务调整室室长郑镇相相关部分的调查没有顺利进行，因此有必要进行追加确认。检察机关计划结束对李在明的调查后，与城南FC赞助费疑惑事件一起，最早于下月初对李在明申请事前拘捕令。

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