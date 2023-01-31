MLB俱乐部拒绝调拨的18人名单……夺冠热门多米尼加共和国战力受损，WBC进入紧急状态. January. 31, 2023 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. 高举“棒球世界化”旗帜的世界棒球经典赛（WBC）是唯一一项在美国职业棒球大联盟（MLB）效力的选手大举参加的棒球国际大赛。但是仍然出现了与全球化背道而驰的现象。 担任多米尼加共和国国家队团长的纳尔逊•克鲁斯（43岁•圣地亚哥教士）29日出席当地电视台节目时表示：“50名预备注册球员中有18人接到了MLB所属球队反对旗下球员参加比赛的通报。” 2013年第3届大赛冠军多米尼加共和国被认为是2023 WBC强有力的冠军争夺者。包括美国联盟（AL）本垒打王出身的弗拉基米尔•小格雷罗（24岁•多伦多蓝鸟）在内，曼尼•马查多（31岁•圣地亚哥教士）、去年AL新人王胡利奥•罗德里格斯（23岁•西雅图水手）等特级选手比比皆是。虽然接到不能参加大会通知的18人大名单没有被公开，但是战斗力减弱是不可避免的。小格雷罗在自己的社交网络服务（SNS）上写道：“希望18人之内没有我的名字。” WBC由MLB事务局主导进行。但是30支球队的想法各不相同。因为比起大赛，重视赛季成绩的球队更多。仅美国代表队就有迈克•特劳特（32岁•洛杉矶天使）、穆基•贝茨（31岁）、克莱顿•克肖（35岁•以上洛杉矶道奇）等超级明星大举入选。但是作为王牌备受瞩目的迪伦•西斯（28岁•芝加哥白袜）、有望成为主力游击手的特雷弗•斯托里（31岁•波士顿红袜）等决定不参加本次大赛。 韩国和日本队也受到了影响。金河成（28岁•圣地亚哥教士）、汤米•埃德蒙（28岁•圣路易斯红雀）将在晚些时候与国家队汇合。韩国代表队主教练李康哲遗憾地表示：“据我所知，MLB选手们不能参加练习赛。”WBC的正式日程将从3月4日开始，顶级联赛选手们要到当天以后才能与代表选手们一起进行实战。队中有5名顶级联赛球员的日本国家队的栗山英树主教练也表示：“只有让美国职棒大联盟球员更自由地参加国家队，WBC的价值才会更高。”

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