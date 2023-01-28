在野党：“对炼油公司征收横财税，用于支援取暖费” VS 执政党：“李在明要交大庄洞的横财税”. January. 28, 2023 07:41. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主党不顾政府的反对，连日主张引入“横财税”。意思是对因高油价等获得利益的炼油公司等企业征收额外税，用于支援取暖费和低收入阶层和小工商户等。但国民力量党表示，“就算不懂市场，也太不懂了”，明确表示不能接受。 共同民主党代表（党首）李在明27日在全罗北道举行的现场最高委员会会议上表示：“由于取暖费等全方位的物价暴涨，国民的痛苦很大。获得天文数字般的营业利润、最近又在享受减税优惠的超大型企业，应该制定共同克服危机的途径。无论是横财税还是连带贡献金，国会和企业都应该寻求解决方法。”政策委员会议长金星焕（音）也在MBC广播中表示：“如果韩国的4家炼油公司在高油价过程中获得了天文数字般的利益，就应该分担适当水平的痛苦。事实上，已经制定了类似横财税的法律，因此也没有通过另外的立法特别偷盗的想法。”最近担任新设的党基本社会委员会委员长的李在明25日以会同首席副委员长禹元植议员的共同名义向本党全体议员表示，“民主党的规划非常明确。应该走向国家负责国民生活的‘基本社会’”，鼓励参与基本社会委员会。 但是，国民力量党提及李在明开发京畿道城南市大庄洞、柏岘洞的疑惑，回应称：“应该缴纳横财税的人正是李代表。”该党政策委员会议长成一钟当天在院内对策会议上抨击称：“在对财源等没有进行任何准备的情况下，（李代表）为了掩盖本人的司法风险，强行主张追加30万亿韩元的预算（补充预算），才会出现不讲逻辑的‘横财税’想法。这是典型的民主党式逻辑，将企业和国民分成两派。”此前，副总理兼企划财政部部长秋庆镐也就横财税表示：“完全不同意，不在考虑。如果企业获得收益，应通过法人税缴税。” 执政党一再表明了拒绝制定补充预算的意向。该党院内代表朱豪英表示：“（文在寅政府）5年间不负责任地运营国政，给国民带来了超过1000万亿韩元的债务，这还不够，又再要求再次制定补充预算并撒钱。如果有一丝责任感和良心，就不要主张再次举债解决财政问题。”

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